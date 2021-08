In der Nacht zum Freitag (20. August 2021) hat laute Musik aus einer mobilen Musikbox vom Parkplatz eines Fastfood-Restaurants mehrere Anwohner in Coburg wach gehalten. Aufgrund dessen gingen gegen 23.30 Uhr bei der Coburger Polizei mehrere Anrufe ein.

Die Musik wäre so laut, dass an Schlaf gar nicht zu denken sei, hieß es unter anderem. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit trafen die Beamten auf 15 Personen, die über einen mobilen Lautsprecher in hoher Lautstarke basslastige Musik hörten. Verantwortlich für den Lärm war ein 21-Jähriger. Diesen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzulässigen Lärms, da er die Nachtruhe empfindlich störte.

