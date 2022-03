Aufregung am Dienstagabend im Coburger Stadtteil Neuses, unweit des Goldbergsees: Ein 22-jähriger Mann, der stark angetrunken war und noch dazu aktuell corona-infiziert ist, feuerte mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse ab.

Aufmerksame Zeugen hatten der Coburger Polizei gegen 18.20 Uhr mitgeteilt, dass in der Rodacher Straße ein Mann auf einer Bank sitzt, eine Schusswaffe in der Hand hält und sich dabei mit einem Handy filmt. Unmittelbar vorher waren in der unmittelbarer Umgebung mehrere Schüsse abgefeuert worden. Die Coburger Polizei rückte daraufhin mit mehreren Streifen an.

Waffe sichergestellt

Die Beamten griffen den 22-Jährigen in der Rodacher Straße auf. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe, die er im Hosenbund führte. Im Rahmen einer sich anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Beamten eine zweite Schreckschusswaffe. Den erforderlichen "kleinen Waffenschein" für das Führen einer Schreckschusswaffe besaß der 22-Jährige nicht. Die Beamten stellten die Waffen sicher.

Da dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann jegliche Einsicht fehlte, wie es im Polizeibericht heißt, und er "äußerst aggressiv" gegenüber den Beamten auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen Quarantäne verstoßen

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich außerdem noch heraus, dass der 22-Jährige aktuell corona-infiziert ist und eine häusliche Quarantäne angeordnet war. Gegen diese verstieß der Mann.

Die Coburger Polizei ermittelt nun gegen den 22-Jährigen wegen einem Verstoß nach dem Waffengesetz, wegen des unerlaubten Führens der Schreckschusswaffe sowie nach dem Infektionsschutzgesetz, da sich dieser trotz Quarantäneanordnung in der Öffentlichkeit aufhielt und die Gefahr bestand, dass er andere Personen infizierte.