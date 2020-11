Coburg vor 1 Stunde

Aktion

Veste Coburg leuchtet lila: Das steckt hinter dem eingefärbten Wahrzeichen

Die Veste Coburg wird Abend für Abend angestrahlt und schwebt so auch im Dunkeln prachtvoll über der Stadt. Doch am Dienstagabend war etwas anders: Statt in neutralem Licht, strahlte das Wahrzeichen an diesem Tag in lila. Das hatte einen besonderen Grund. Die Resonanz darauf ist enorm.