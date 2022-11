Endlich ist es wieder soweit und im gesamten Gemeindegebiet Ahorn beginnt die traditionelle Weihnachtszeit. In allen Ortsteilen erstrahlen dank der Vereine ab dem 1. Advent die in den Ortsteilen vor einigen Jahren gepflanzten Weihnachtsbäume und auch am Rathaus werde klassisch ein Weihnachtsbaum leuchten und seinen Glanz verstreuen, wie die Gemeinde Ahorn mitteilt.

Der Brunnen vor dem Rathaus wurde wieder von den Kindern der Mittagsbetreuung weihnachtlich geschmückt. Am Brunnen hängen kleine Glitzerröhrchen mit Advents- und Weihnachtsgrüßen der Kinder für die Bürgerinnen und Bürger zum Mitnehmen.

Nach zwei Jahren der Zwangspause durch Corona können auch die Dorfweihnachten wieder stattfinden. „Das ist in Ahorn etwas ganz Besonderes, denn jeder Ortsteil im Gemeindegebiet veranstaltet seine eigene, individuelle Dorfweihnacht. Dank der Vereine wird diese Tradition seit Jahren fortgesetzt. Wo sonst gibt es sieben Dorfweihnachten in einer Gemeinde?“ freut sich 1. Bürgermeister Martin Finzel.

Als besonderes Highlight werde die Ahorner Dorfweihnacht der Vereine und Verwaltung am dritten Advent in diesem Jahr auch nicht wie gewohnt rund um das Ahorner Rathaus stattfinden, sondern an der Alten Schäferei in Ahorn. Im historischen Ambiente warten "tolle" Sachen, die Vereine und Organisationen für einen guten Zweck verkaufen, auf die Besucher und natürlich sei auch für das Kulinarische und das Kulturelle gesorgt, heißt es.

Die Gemeindeverwaltung habe sich für die Adventszeit heuer zusätzlich zwei Weihnachtsaktionen ausgedacht, um die Wartezeit bis Weihnachten etwas zu verkürzen. Zum einen ein Adventsrätsel, zum anderen einen Fotowettbewerb.

Anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Großgemeinde Ahorn" sollen alle Rätselfreunde an den Adventswochenenden auf ihre Kosten kommen. Ab dem ersten Advent (Sonntag, den 27. November 2022) startet das "Ahorner Adventsrätsel" über den Kommunenfunk. Ab dann warten insgesamt sieben Rätsel - ein Rätsel über jeden Ortsteil - immer am Samstag und Sonntag auf alle Rätselfreunde. Unter allen richtigen Einsendungen werden Ahorn Gutscheine verlost.

Zudem werden mit dem Fotowettbewerb „Ahorn sucht das schönste Weihnachts-/Wintermotiv aus der Heimat“ weihnachtliche und winterliche Impressionen aus dem Gemeindegebiet Ahorn gesucht. Mitmachen könne jeder, die Teilnahmebedingungen findet man auf der Homepage der Gemeinde Ahorn. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022. Die besten drei Bilder werden am Neujahrsempfang der Gemeinde ausgestellt und prämiert.