Bei einem Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein 30-Jähriger in Ahorn (Landkreis Coburg) schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Die Verletzungen waren so schwer, dass der junge Mann in eine Fachklinik nach Bamberg eingeliefert werden musste.

Der 30-jährige Radler war laut Angaben der Polizei Coburg mit seiner Freundin und einem weiteren Freund gegen 20 Uhr in der Gossenberger Straße in Ahorn unterwegs. Im dortigen Kurvenbereich streifte der Mann eine Hecke und fuhr infolgedessen gegen eine Steinmauer. Der Fahrradfahrer stürzte kopfüber zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen.

Fahrradfahrer (30) fährt betrunken gegen Mauer - schwere Gesichtsfrakturen

Dank des schnellen Eingreifens eines Ersthelfers, der die zwei Freunde bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen unterstützte, war der Mann nach kurzer Zeit wieder bei Bewusstsein und ansprechbar. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife befand sich der Mann bereits in Obhut der Sanitäter und wurde zur Erstversorgung ins Klinikum Coburg gebracht. Da sich der Mann schwerwiegende Frakturen im Gesicht zuzog, musste er zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik nach Bamberg gebracht werden.

Schnell war den aufnehmenden Beamten auch die Ursache für den Sturz klar: Mit stolzen 1,6 Promille Alkohol und ohne Fahrradhelm war der Mann leichtsinnigerweise unterwegs gewesen.

Der Schaden am Fahrrad sowie an der Grundstückmauer beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Die Coburger Polizisten nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf und ermitteln wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vorschaubild: AA+W/Adobe Stock