1.175,00 Euro für Geschwindigkeitsmessgerät in Schafhof gesammelt: Sicher die Kreisstraße überqueren stand am Anfang der Überlegungen einer Initiative von Wolfgang Tischer und Christoph Kuffner im Ahorner Ortsteil Schafhof, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Ahorn.

Aktuell verläuft der Gehweg noch nicht durchgängig parallel der Kreisstraße und die Geschwindigkeit der Autofahrer ist beim Queren der Straße eine Herausforderung. Die Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgeräts, das an verschiedenen Stellen des Ortes Schafhof angebracht werden kann, war daher das Ziel der in den vergangenen Wochen stattgefundenen Sammelaktion, die auch die örtlichen Gemeinderäte Silvia Finzel und Rainer Scholz tatkräftig mit unterstützten. Auch Jennifer Finzel, Simone Ehrsam und Johannes Höllein unterstützen bei der Sammlung als betroffene Eltern.

Die Initiative zur Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes besuchte so alle 90 Haushalte des Ortes und konnte eine beachtliche Spende in Höhe von 1.175,00 Euro an Ahorns Bürgermeister Martin Finzel übergeben. Dieser zeigte sich sehr beeindruckt von der großen Spendenbereitschaft. „Das Messgerät ist bereits bestellt“, so Finzel „und die Gemeinde Ahorn wird den verbleibenden Betrag zur Anschaffung aufstocken. Der Standort wird an unterschiedlichen Stellen des Ortsteils Schafhof sein. Dieser Wechselt sichert einen möglichst großen Lerneffekt und kommt allen beteiligten Bürger*innen zugute.“