A9 voll gesperrt - tödlicher Unfall in Oberfranken: Am Samstagmorgen (12. Februar 2022) hat sich auf der A9 bei Trockau ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Darüber informiert das Polizeipräsidium Oberfranken. Um kurz vor 8 Uhr war der Unfall passiert

Wie die Einsatzzentrale des Präsidiums auf Nachfrage erklärt, waren in den Unfall drei Fahrzeuge verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen stand ein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Ein zweites war mit so großer Wucht auf das stehende Fahrzeug aufgefahren, dass es zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Das dritte Fahrzeug konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen und krachte in das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug,

A9: Vollsperrung nach tödlichem Unfall - Einsatz in Oberfranken

Eine Frau kam bei diesem Unfall ums Leben, wie die Polizei der Deutschen Presseagentur mitteilte. Eine andere Frau soll schwerverletzt sein. Mehrere Personen sollen laut Polizei zudem verletzt sein. Über den genauen Stand konnte die Einsatzzentrale keine Angaben machen.

Aktuell ist die Autobahn A9 an der Unfallstelle in Fahrrichtung Süden voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Bayreuth-Süd abgeleitet. Über die ausgeschilderte Umleitung (blaue Schilder) können Verkehrsteilnehmer später wieder auf die A9 in Richtung Nürnberg auffahren.

Laut Einsatzzentrale wird die Sperrung der A9 noch weiter bestehen bleiben. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

srü/mit Material der dpa