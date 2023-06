Tierheim Bayreuth trauert um Hund Caruso: "zum Sterben ausgesetzt?"

Tierheim Bayreuth: Trauer um Rüde Caruso

Zustand des Hundes habe sich verschlechtert

des Hundes Caruso solle noch einmal um die Welt gehen

Tierheim appelliert an Haustierbesitzer

Das Tierheim Bayreuth hat am Freitag (9. Juni 2023) einen Hund in Gefrees abgeholt, nachdem dieser dort gefunden wurde, so das Tierheim in den Sozialen Medien. Dort habe er anfangs gesund gewirkt und sei unauffällig gewesen, jedoch habe sich sein Zustand einen Tag später "ziemlich verschlechtert".

Tierheim Bayreuth geschockt: "Wollen Caruso noch einmal um die Welt gehen lassen"

Als sich der Zustand des Vierbeiners verschlechterte, sei man sofort mit ihm zum Tierarzt gefahren. "Dort hat man alles Nötige getan", heißt es vonseiten des Tierheimes Bayreuth. "Trotz Dauerinfusion war es wohl schon zu spät." Obwohl das Tierheim schnell gehandelt habe und der Tierarzt ganztägig im Einsatz gewesen sei, habe man doch schon zu früh Abschied von Caruso nehmen müssen.

Die Nierenwerte des Vierbeiners hätten sich so verschlechtert, dass er über Nacht an Nierenversagen verstorben sei. Das Tierheim Bayreuth stellt sich die Frage: "Wurde er vermisst oder doch zum Sterben ausgesetzt?" und appelliert an Haustierbesitzer. Man solle oder müsse keine Tiere aussetzen, egal in welcher Situation man sich befinde. Aktuelle Nachrichten aus der Region Bayreuth findet ihr hier.

Betroffene könnten sich mit einem Tierheim aus ihrer Nähe in Verbindung setzen, um eine Lösung zu finden, die für Mensch und Tier umsetzbar ist. Auch im Tierheim Hof ist am Donnerstag (8. Juni 2023) eine ausgesetzte Katze untergekommen, die "total verstört und verängstigt" war.