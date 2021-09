Ersatz-Veranstaltung für Bayreuther Volksfest

"Bayreuther Herbstgaudi" findet vom 17. bis 27. September 2021 statt

Fahrgeschäfte, Spielgeschäfte und Biergärten auf dem Volksfestplatz

auf dem Wegen Corona dieses Jahr etwas "luftiger" gestaltet

Unter dem Namen "Bayreuther Herbstgaudi" lädt die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH diesen September zu einem temporären Freizeitpark ein. Grund dafür ist, dass das gewohnte Volksfest aufgrund der Corona-Regeln so nicht durchgeführt werden kann. Auch wenn zugunsten größerer Abstände "nicht ganz so viele Geschäfte auf dem Volksfestplatz zu finden sein werden wie beim normalen Volksfest", soll der Spaß für die Besucher nicht zu kurz kommen, erklärt Manuel Becher, Geschäftsführer der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH.

Ersatz für Bayreuther Volksfest: Das erwartet die Besucher bei "Herbstgaudi"

Dieses Jahr werden die Buden und Fahrgeschäfte auf dem Bayreuther Volksfest in etwas reduzierter Zahl vertreten sein. Es wird außerdem zwei Biergärten geben, an denen man sich unter freiem Himmel stärken kann. Ein Festzelt würde der aktuellen bayerischen Infektionsschutzverordnung nicht entsprechen. Live-Musik ist aus dem gleichen Grund nicht mit eingeplant, dafür sorgen Lautsprecher für die passende Gaudi-Stimmung.

Die Besucheranzahl ist unbegrenzt und durch die etwas luftigere Gestaltung des Volksfestplatzes soll sichergestellt werden, dass alle sich frei und sicher bewegen können. Natürlich ist auch die Verweildauer nicht eingeschränkt.

Derzeit warten die Veranstalter noch auf die letzten Regelungen. Ob die gewohnten Öffnungszeiten des Volksfestes gelten, wird die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH "relativ kurzfristig bekannt geben", so Manuel Becher. inFranken.de wird über alle Neuigkeiten berichten.

So beeinflusst Corona die "Bayreuther Herbstgaudi"

Eine Veranstaltung in Zeiten von Corona zu planen, sei nervenaufreibend und erfordere Flexibilität, deutet Manuel Becher an: "Wir haben im Prinzip das Volksfest für 2020 geplant, haben es dann abgesagt, haben es für 2021 geplant, mussten es dann absagen." So ergab sich ein großer Aufwand, da die "Bayreuther Herbstgaudi" das dritte Fest sei, dass organisiert werden müsse. Immer wieder müsse man sich als Veranstalter an die neuen Infektionsschutzgesetze anpassen.

So gelte für den Einlass auf den Volksfestplatz die 3G-Regel. Kontrollen am Eingang stellten sicher, dass die Besucher die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Auf dem Gelände sind die Besucher wie bei allen anderen vergleichbaren Veranstaltungen dazu angehalten, die üblichen Hygienemaßnahmen zu beachten.

Bis einschließlich 1. Oktober gilt in Bayern die 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Dieser Artikel fasst unter anderem zusammen, welche Regeln für öffentliche Veranstaltungen vorgesehen sind und wo die Maskenpflicht nicht gilt.