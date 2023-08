Fränkische Metal-Band Hämatom : " Trauer und Fassungslosigkeit " über Tod von Bassisten

Die bekannte fränkische Metal-Band Hämatom hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Wie die Band am Mittwoch (16. August 2023) in einem Facebook-Post bekanntgab, sei ihr langjähriger Bassist "West", dessen bürgerlicher Name Peter Haag ist, am Dienstag (15. August 2023) "nach kurzer, schwerer Krankheit" verstorben. "Es gibt keine Worte, die unsere Trauer und Fassungslosigkeit ausdrücken können", teilt die Band in diesem Zuge mit.

Fränkische Metal-Band Hämatom mit emotionalem Nachruf: "Kein Tag, an dem wir ihn nicht vermissen werden"

"Wir teilten seit über 30 Jahren Bühne, Leidenschaft und Träume und wissen gerade einfach nicht, wie wir seinen Verlust jemals verkraften sollen", erklären die Band-Mitglieder auf Facebook. Haag sei demnach "einer der schrägsten und gleichzeitig liebsten Menschen auf dieser Welt" gewesen, er habe "die Musik mit jeder Faser geliebt und gelebt". Es werde "kein Tag vergehen, an dem wir ihn nicht vermissen werden", heißt es weiter.

"Danke Großer, dass du ein Teil dieses Haufens warst. Danke, dass du uns geprägt hast und uns so viele schöne, unvergessliche Erinnerungen hinterlässt", schreibt die Band. "Deinen Liebsten wünschen wir alle Kraft der Welt in dieser schweren Zeit". Wie Hämatom mitteilt, werde die geplante Show auf dem Rock the Lakes aus gegebenem Anlass nicht stattfinden. Wie es danach weiter geht, werde man den Fans demnach in den kommenden Tagen mitteilen.

Hämatom wurde 2004 in Speichersdorf (Landkreis Bayreuth) gegründet. Besonderes Merkmal der Band ist seit jeher die Maskierung der Mitglieder. Während sich die Texte der Band in den Anfangsjahren vor allem an europäische Märchen und Kinderlieder anlehnten, die im Stil der Neuen Deutschen Härte performt wurden, wurden auf den neueren Alben auch zunehmend gesellschafts- und sozialkritische Songs veröffentlicht. Ihre letzten sechs Alben schafften es sogar allesamt unter die ersten zehn Plätze der deutschen Albumcharts.