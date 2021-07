Gegen 14.15 Uhr ist es am Donnerstag (01. Juli 2021) in Bayreuth zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach fuhr ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Bayreuth mit seinem Auto auf der B22 in Richtung Aichig. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er, ohne zu bremsen, auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

In diesem saß ein 60-jähriger Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden nach einer medizinischen Erstversorgung ins Klinikum nach Bayreuth gebracht. Der 81-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, die 60-jährige Person wurde mittelschwer verletzt, so die Polizei. Die B22 war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Ein Hund, der dem Unfallverursacher gehört und der sich ebenfalls mit in seinem Fahrzeug befand, konnte, augenscheinlich unverletzt, seiner Ehefrau übergeben werden.