Bei einem Verkehrsunfall im Fichtelgebirge erlitt am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bayreuth-Land. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße komplett gesperrt werden.

Gegen 13.15 Uhr befuhr eine dreiköpfige Motorradfahrergruppe die Staatsstraße 2181 von Weidenberg in Richtung Warmensteinach. Kurz vor Warmensteinach kam der zweite Motorradfahrer, ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg, mit seiner Maschine in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitschutzplanke. Diese war mit einem sogenannten Motorradschutz versehen, sodass der 59-jährige zum Glück nur an der Leitplanke entlang schlitterte und auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Durch die Mitfahrer wurden sofort Rettungsdienst und Polizei verständigt. Der 59-jährige Motorradfahrer zog sich nach ersten Erkenntnissen diverse Prellungen sowie einen offenen Armbruch zu. Der hinzugerufene Notarzt und der Rettungsdienst brachten ihn in ein Bayreuther Krankenhaus.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Den Schaden an der Leitschutzplanke schätzt die Polizei auf circa 600 Euro.

Zur Absicherung während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr aus Warmensteinach die Staatsstraße im Bereich der Unfallstelle für circa eine Stunde komplett ab. Zudem beseitigten sie die ausgelaufenen Betriebsstoffe.