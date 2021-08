Am Mittwoch (18. August 2021) gegen 14.30 Uhr war ein 56-jähriger Motorradfahrer im Kreis Bayreuth unterwegs. Als er in einer Rechtskurve auf dem Weg von Gefrees in Richtung Kornbach unterwegs war, fuhr er bei regennasser Straße wohl zu schnell und stürzte, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Land am Donnerstagmorgen (19. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Schwer verletzt kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr aus Gefrees war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay