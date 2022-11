Die Stadt Pottenstein (Landkreis Bayreuth) weist auf eine vor weihnachtliche Veranstaltung am 1. Adventswochenende hin: Am Samstag, 26. November 2022 (von 15 Uhr bis 19 Uhr), und Sonntag, 27. November 2022 (von 13 Uhr bis 19 Uhr) findet der "Pottensteiner Winterzauber" statt. Veranstaltungsorte sind die Fischergasse, die Freiherr von Redwitz Gasse, der Marktplatz und der Bürgerhausvorplatz.

16 Stände bieten von Geschenkartikeln über Holzdeko, Mützen, Taschen, Gestecke, Honig, Gewürze, Süßigkeiten, Marmeladen, weihnachtliche Floristik, Wellness-Magnetschmuck und mehr an.

Einkaufen und Einkehren beim Pottensteiner Winterzauber - das ist am Wochenende geboten

Was wäre ein Winterzauber ohne Essen und Trinken? An den Ständen gibt es Glühwein, heißen Hugo, Früchtepunsch, Bier, Bratwürste, Steaks, Fleisch vom Spieß, Plätzchen, Lebkuchen, Stollen und andere Leckereien.

Zudem haben folgende Geschäfte und Gastronomiebetriebe an beiden Tagen geöffnet: das Elisabeth-Lädla, der Antik-Laden Open Art, der Höhlenbär, der Geschenkeladen "Bei Vroni", der Pottensteiner Weihnachtsladen, die Bäckerei/Café Frosch, die Bäckerei/Café Wirth, die Paletti Eismanufaktur, das Kurcafé, die Kellerschänke, die Pizzeria Sepe, das Gasthaus Haberberger, Bruckmayers Urbräu und die Sportgaststätte zum Griechen. Ein Kinderkarussell wird ebenfalls aufgestellt.

Eröffnet wird der Winterzauber vom Ersten Bürgermeister der Stadt Pottenstein, Stefan Frühbeißer, und dem Christkind. Anschließend stimmen Sax´n Die mit vorweihnachtlichen Klängen auf die besinnliche Zeit ein.

An beiden Tagen werden vom Rikscha-Team des Elisabeth-Verein Pottenstein e.V. Rikschafahrten durch das Felsenstädtchen angeboten und die Bergwacht Pottenstein bietet Stockbrotgrillen an. Es gibt eine Weihnachtspäckchen-Verlosung im Elisabeth-Lädla, bei der jedes Los gewinnt. Am Samstag wird der Nachtwächter durch unser abendliches Pottenstein führen. Wer vor den ganzen Leckereien noch etwas aktiv sein will - am Sonntag gibt es eine Adventswanderung (13 Km) mit Fränky-Tours.

Musikalisch umrahmt wird der Pottensteiner Winterzauber am Samstag zur Eröffnung, am Sonntag ab 15 Uhr von Sax´n Die und ab 16 Uhr von den Juramusikanten.

