Klangtherapie-Festival 2022 inmitten der Fränkischen Schweiz: Vom 4. bis zum 7. August wird es bunt und laut auf dem Plankenfelser "Feld der Ehre"

wird es bunt und laut auf dem Buntes Programm: Elektronische Musik in all ihren Facetten, Bands, Hip-Hop, Experimentelles und Chillout

Workshops, Lesungen, Yoga - das erwartet dich auf der diesjährigen Klangtherapie

- das erwartet dich auf der diesjährigen Ehrenhafte Auszeichnung: Klangtherapie gewann 2021 den Bayerischen Pop-Kultur-Preis in der Kategorie "Festival"

Die Klangtherapie ist nicht nur eines der größten Musik-Festivals Franken. Sie dient auch vielen Freunden der elektronischen Tanzmusik als Festival-Highlight, denn die Auswahl an Festivals dieser Art und Größe ist in Franken rar. Die "Klangtherapie" in Plankenfels in der Fränkischen Schweiz könnte ein Beispiel sein für die zahlreichen, vor allem von Elektro-Beats geprägten Festivals, die ländliche Ecken in ganz Bayern beleben. Vier Tage lang wird es ein liebevoll ausgewähltes, kunterbuntes Programm mit allen Facetten der elektronischen Musik, Workshops, Artisten und handgemachter Deko - mit viel Liebe zum Detail geben. Wir verraten dir, wie es um das Ticketkontingent steht und was für ein Programm dich vom 4. bis zum 7. August auf dem Plankenfelser "Feld der Ehre" erwartet.

Frei vom Kommerz-Gedanken: Die Philosophie des Klangtherapie-Festivals

Gestartet hat die Philosophie der Klangtherapie im Jahr 2003, mit einem kleinen 300 Seelen-Technofestival. Getreu dem Motto "Die Freiheit sein zu können wie wir sind" wurde viel ausprobiert und mit der Anzahl der Tickets und Areas sowie der Geländeaufteilung experimentiert. Außerdem wurden diverse Musikstile gespielt und das Festival um das "DrumHerum Programm" erweitert. Der Vision, ein zauberhaftes und von liebevollem Miteinander geprägtes Musikfestival zu kreieren, wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr treu bleiben. Auf der insgesamt 17. Klangtherapie soll es viel Raum zum Entdecken, zum Freisein, zum Lautsein, zum Kennenlernen, zum Inspirieren und natürlich zum Tanzen geben.

Die Klangtherapie ist auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs, an dem Herkunft, sexuelle Identität, Religion, Alter und Hautfarbe keine Rollen spielen. Das Programm spiegelt deshalb nicht nur eine Leidenschaft wieder, sondern auch eine klare Überzeugung: Musik, die bewegt, Themen, die beschäftigen und jede Menge kreativen Input.

Workshops, Vorträge, Lesungen und Yoga öffnen zusätzlich Perspektiven in Bezug auf ein bewussteres Leben und die Natur und Umwelt. Das Klangtherapie Festival schafft damit ein Wochenende für den Körper, die Seele und den Geist - und natürlich für das Herz. Dabei distanzieren sich die Betreibenden klar von jeglichen Kommerz-Gedanken, wie es auf der Website heißt: "Wachstumswahn und den rücksichtslosen Machenschaften von profitorientierten Großkonzernen, hinter denen wir nicht stehen. Deswegen sind wir auch frei von Logos, frei von Werbung und frei von Sponsoren."

Klangtherapie-Festival 2022: Diese Programm-Highlights erwarten dich

Mit 95 DJs und Live-Acts dürfen sich die Gäste über ein vielfältiges und ausgefallenes Programm freuen. Mit Workshops, Vorträgen, Installationen, Yoga und Performances und die sozial-träumerische Philosophie machen Klangtherapie zu einem Unikum, das 2021 den Bayerischen Pop-Kultur-Preis in der Kategorie "Festival" verdient gewann. Neben Techno und elektronischer Musik in all ihren Facetten tragen dich Bands, Hip-Hop, Experimentelles und Chillout durch die Tage. Musikalisch wird es heiß hergehen. Diese Musik-Highlights erwarten dich unter anderem auf der diesjährigen Klangtherapie:

Akne Kid Joe

Alex Stein

Arutani

Buntspecht

Dachgeschoss & Schmitzkatzki

Dina Summer

Hanbai

Just Emma

Kyoka

Maria die Ruhe

Martin Books

Nixe

Rampue

Steve Bug

Teho

The Sorry Entertainer

KT Kollektiv

Mindestens genauso vielfältig und bunt ist auch das Programm drumherum. Neben diversen Workshops zu den Themen Akrobatik und Bewegung dürfen sich Gäste auch über Tanz- und Feuerkunst Performance, Electronic Flow Yoga, Trommelkreise oder Siebdruck freuen. Eine Übersicht zum kunterbunten Programm der Klangtherapie findest du hier.

Große Menge an Restkarten: Ticketverkauf erstmalig an Abendkasse

Nach zwei Jahren Zwangspause geht es endlich wieder los. Doch die Gestaltung des Geländes, die Vergütung der Mithelfenden, das vielfältige Line-up und gestiegene Preise für Rohstoffe oder Transports- all das sind große finanzielle Posten, die gedeckt werden müssen. Da wie auf anderen vergleichbaren Festivals keine Sponsoren oder Investoren im Hintergrund Unterstützung leisten, geschieht die Finanzierung vor allem über die Erlöse der Ticketverkäufe. Laut Angaben der Betreiber würde die Kalkulation jedoch bisher nicht aufgehen. Gerechnet hat man mit circa 3000 Gästen - aktuell seien circa 400 Tickets übrig.

Aktuell sind die Tickets noch im Online-Shop verfügbar. Untypischerweise wird es aufgrund der großen Menge an Restkarten auch eine Abendkasse geben, an der sowohl Tages- als auch Wochenendtickets angeboten werden. Vorabreservierungen sind jedoch nicht möglich.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, mit den Betreibern in Kontakt zu treten und sich um ein "Helferticket" zu bewerben, für das man beim Festival selbst arbeitet und im Gegenzug freien Eintritt bekommt. Nähere Informationen sind der Website zu entnehmen.

Die preisliche Gestaltung für das diesjährige Klangtherapie-Festival gestaltet sich aktuell wie folgt:

Donnerstag 19 Uhr – Freitag 9 Uhr: 35 €

Freitag 9 Uhr – Samstag 9 Uhr: 60 €

Samstag 9 Uhr – Sonntag 9 Uhr: 60 €

Sonntag ab 9 Uhr: 35 €

Sonntag ab 14 Uhr: 20 €

Zwei Tage: 110 €

Drei Tage: 140 €

Endlich wieder zur Lieblingsmusik abfeiern - jede Menge Festivals in Franken machen es möglich. Wir verraten euch, welche Festivals an den Sommer-Wochenenden 2022 in der Region stattfinden und welche eurer favorisierten Bands und Künstler in diesem Jahr wo zu sehen sind.