Mistelgau vor 1 Stunde

Freizeit

Mistelgau: Therme Obernsees schließt Außenbecken - Eintritt bleibt trotzdem gleich

In der Therme Obernsees in Mistelgau haben am Montag, 7. März, die Modernisierungs- und Teilsanierungsmaßnahmen begonnen. Dadurch können die zwei betroffenen Außenbecken ab Sonntagabend, 27. März, nicht mehr benutzt werden. Die Eintrittspreise bleiben gleich.