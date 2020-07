Männerhaus für Bayreuth: Beim Begriff "häusliche Gewalt" denken viele als Erstes an Gewalt gegen Frauen. Doch auch Männer werden Opfer körperlicher und psychischer Misshandlungen. Nach einer Auswertung des Bundeskriminalamts von 2018 sind knapp 20 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Männer.

In ganz Bayern gibt es jedoch nur zwei Hilfseinrichtungen, die betroffenen Männern Schutz und Zuflucht bieten. Neben den zwei existierenden Männerhäusern in Nürnberg und Augsburg plädiert die Stadträtin Ingrid Heinritzi-Martin (CSU) für ein Männerhaus in Bayreuth - es wäre das erste in Oberfranken.

"Habe so viele Ohrfeigen bekommen"

Ein Betroffener berichtet, wie er den Misshandlungen seiner Partnerin jahrelang ausgesetzt war. Es begann mit Beleidigungen. Danach habe sie gedroht, ihn vor die Tür zu setzen. Später kamen die Schläge hinzu. Der heute 40-Jährige ertrag die Misshandlungen jahrelang, ohne sich Hilfe zu suchen oder zu wehren. Als er zum Männerhaus nach Nürnberg kam, erzählte er seine Geschichte: "Ich habe so viele Ohrfeigen von der Frau bekommen wie zuvor in meinem ganzen Leben nicht."

Im April 2020 eskalierte die Situation. Die Partnerin des 40-Jährigen ruft die Polizei und diese hält den Mann zuerst für den Täter. Da er aus Spanien stammt und körperlich breit und groß gebaut ist, verdächtigte die Polizei ihn sofort. "Die Vorurteile sind in der Gesellschaft sehr geprägt", erzählt er. So sei es auch den Polizisten gegangen. Sie hätten ihm erst geglaubt, als er die vielen blauen Flecken auf seinen Armen und die Bissspuren auf der Brust gezeigt und Tonaufnahmen abspielt habe, in denen die Frau ihn beschimpft hatte. Sie schmiss ihn aus der Wohnung. Zeitweise wohnte er bei Freunden und in der Obdachlosenunterkunft. Dann erfuhr er von einer anonymen Schutzwohnung, die der Caritasverband Anfang des Jahres in Nürnberg errichtet hat. Glücklicherweise bekam er einen Platz, obwohl die Nachfrage sehr groß sei, wie der Träger klarstellt.

"Das ist ein Tabuthema - auch unter Männern"

Männerhäuser fordert Matthias Becker, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit in Bayern, schon seit Jahren. "Das hat lange Kopfschütteln ausgelöst", sagte er der dpa. "Das ist ein Tabuthema - auch unter Männern." Denn dass auch Männer in einer Beziehung Opfer von Partnerschaftsgewalt sein können, sei lange Zeit kaum beachtet worden.

Das sieht Heinritzi-Martin ähnlich. Klischee bedingt fällt es betroffenen Männern oftmals schwerer, Hilfe anzunehmen. Doch die benötigte Infrastruktur muss erst einmal gegeben sein.

In Bayreuth gibt es seit vielen Jahren ein Frauenhaus, in dem betroffene Frauen und ihre Kinder Zuflucht finden. Das Frauenhaus fördert die Beratung, Betreuung und Unterbringung von betroffenen Frauen. Ähnlich wie das Frauenhaus aufgebaut ist, kann sich Heinritzi-Martin auch ein Männerhaus vorstellen. "Die Einrichtung soll nicht von Dauer sein, sondern den Betroffenen so lange Schutz bieten, bis eine Alternative gefunden ist. Die Schutzeinrichtung selbst könnte vom Landkreis Bayreuth finanziert werden, ähnlich wie beim Frauenhaus."

Beratung durch Hilfetelefon

Für betroffene Männer gibt es seit kurzem auch ein neues Angebot: ein Hilfetelefon, das Bayern und Nordrhein-Westfalen im April gemeinsam eingerichtet haben. Wer Hilfe braucht, kann kostenlos unter der Nummer 0800-123 99 00 anrufen. Weitere Infos gibt es außerdem auf der Internetseite des Ministeriums.

Auch in Bamberg setzt sich die Lokalpolitik für Gewalt-Opfer ein: So beschlossen die Mitglieder des Kreisausschusses in der jüngsten Sitzung einstimmig eine Fortführung der Förderung des Projektes "Notruf bei sexualisierter Gewalt".