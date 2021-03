Mindestens 50.000 Euro Sachschaden entstand am Montagmittag (15.03.2021) bei einem Brand einer Garage in der Stöckigstraße in Bindlach, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth haben die Ermittlungen aufgenommen.

Passanten verständigten kurz nach 12 Uhr die Integrierte Leitstelle Bayreuth-Kulmbach, als sie hinter einem Einrichtungshaus Rauch aufsteigen sahen. Auch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in Bayreuth wurden informiert und zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand gerufen.

Ungeklärter Garagenbrand in Bindlach: Rotes Kreuz rückte an

Aufgrund der anzunehmend hohen Zahl von verletzten Personen bei einem Wohnhausbrand, sind in kurzer Zeit sieben Einsatzfahrzeuge des BRK Kreisverbandes Bayreuth mit 15 Einsatzkräften an den Brandort ausgerückt, um die notfallmedizinische Versorgung der Patienten und die Absicherung der Löscharbeiten der Feuerwehr sicherzustellen.

Es hat aber nicht in einem Dachstuhl gebrannt, wie von den Zeugen vermutet, sondern in einer Garage, die aus bisher unbekannten Gründen in Vollbrand geraten war. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und der Polizei waren schnell vor Ort. Den Feuerwehrleuten sei es wenig später gelungen, den Brand zu löschen. Die Garage mit einem darin befindlichen Roller ist vollständig ausgebrannt.

Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, dort haben sie allerdings Entwarnung erhalten: Sie waren komplett unversehrt. Die Kripo Bayreuth ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache.