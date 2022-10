Am frühen Samstagabend (15. Oktober 2022) kam eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem Auto aus dem Zulassungsbereich Hohenmölsen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen auf der A9 in Fahrtrichtung München von der Fahrbahn ab. Die Dame geriet ins Schleudern und krachte mit ihrem Fahrzeug an die rechte Außenschutzplanke.

Danach schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn nach links gegen die Mittelschutzplanke und blieb dort liegen. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus zur Erstversorgung. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mehrere umliegende Feuerwehren, sowie das THW waren mit im Einsatz. Zeitweise musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.