Von einem "Schreck am Sonntagmorgen" auf einem Pferdehof in Nemschenreuth berichtet die Feuerwehr Pegnitz auf ihrer Facebook-Seite. Stute "Walburga" war in eine Grube eingebrochen und konnte diese aus eigener Kraft nicht mehr verlassen.

Walburgas Besitzerin und der Eigentümer des Pferdehofes baten deshalb über den Notruf 112 um Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Neudorf e.V. wurde als örtlich zuständige Feuerwehr alarmiert, die Feuerwehr Pegnitz zur Unterstützung.

Zudem wurde natürlich noch eine Tierärztin hinzugezogen. Durch perfekte Zusammenarbeit aller hier erwähnten Stellen und Personen konnte die Stute Walburga unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Neudorf e.V. bedankt sich bei den Pegnitzer Kollegen für die "sehr gute Zusammenarbeit". Das Fazit der Feuerwehr Pegnitz: "So macht FEUERWEHR Spaß!!!"

