Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch (23.06.2021) in den frühen Morgenstunden, gegen 01.30 Uhr, in einer Scheune und einem unbewohnten Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Goldkronach - Leisau im Landkreis Bayreuth ein Feuer ausgebrochen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindern.

Zwei Personen verletzt und 80 Kaninchen sterben in den Flammen

Gegen 3.00 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Zwei Personen mussten wegen leichten Brandverletzungen beziehungsweise einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt werden. 80 Zuchtkaninchen konnten die Feuerwehrleute nicht mehr retten. Die Tiere starben beim Brand.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka eine Million Euro. Insgesamt befanden sich etwa 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und BRK am Brandort, ein Kriseninterventionsteam betreute die betroffene Familie.

KPI Bayreuth nimmt Ermittlungen auf

Der Kriminaldauerdienst der KPI Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.