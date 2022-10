Gesees vor 41 Minuten

Brand

Vollbrand in Wohnhaus - Einsatzkräfte vor Ort

Am späten Montagabend, dem 31. Oktober 2022, soll in Gesees (Landkreis Bayreuth) ein Haus in Brand geraten sein. Die alarmierten Einsatzkräfte befinden sich derzeit vor Ort.