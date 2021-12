Bayreuth vor 53 Minuten

Verkehrsunfall

Fußgänger (95) in Bayreuth von Auto angefahren und schwerstverletzt - wichtige Zeugin gesucht

Am Wittelsbacherring in Bayreuth hat sich am Dienstag (14. Dezember 2021) ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein 95-Jähriger angefahren wurde. Sein Gesundheitszustand ist noch immer kritisch.