Im Landkreis Bayreuth hat am Mittwoch (11. November 2020) ein Wohnhaus in Bischofsgrün gebrannt. Kurz nach 13.30 Uhr ging bei der Feuerwehr eine Meldung über eine starke Rauchentwicklung in einem Haus in der Ochsenkopfstraße ein, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung berichtet.

Als die über 150 Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stand bereits das Dachgeschoss in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Kripo Bayreuth ermittelt nun zur Ursache des Feuers.