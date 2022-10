Update vom 20.10.2022, 9.51 Uhr: Angeklagte äußerten sich nach Ausschluss der Öffentlichkeit

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord an einem Ärztepaar in Mistelbach haben sich beide Angeklagten (17 und 18 Jahre alt) geäußert. Am Donnerstag (20. Oktober 2022), dem zweiten Verhandlungstag, sollten sie weiter befragt werden, sagte ein Gerichtssprecher. Zum Inhalt gab es keine Angaben, denn die Jugendkammer am Landgericht Bayreuth hatte nach dem Prozessauftakt am Mittwoch die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Bereits am Mittwoch, nachdem Zuschauerinnen, Zuschauer und Medienschaffende den Saal verlassen hatten, hätten sich beide "zur Sache eingelassen", erklärte der Sprecher. Im weiteren Prozessverlauf sind eine Vielzahl von Zeugen sowie auch Sachverständige geladen. Nach derzeitigem Stand könnte das Urteil am 16. Dezember fallen. Die Öffentlichkeit ist dann auch wieder zugelassen.

Nach grausamen Ärztemord: Prozessauftakt für Teenager Tochter und ihren Freund in Bayreuth Der 16-Jährigen Tochter und ihrem 18-Jährigen Freund wird vorgeworfen, im Januar diesen Jahres die Eltern des Mädchens getötet zu haben.

Aufgearbeitet vor Gericht wird der Mord an einem Ärzte-Ehepaar, das Anfang des Jahres in Mistelbach (Landkreis Bayreuth) tot aufgefunden worden war. Der 51 Jahre alte Kinderarzt und seine 47 Jahre alte Frau, die ebenfalls Ärztin war, starben in der Nacht zum 9. Januar durch eine Vielzahl von Stichen in Brust-, Hals- und Gesichtsbereich, wie die Staatsanwaltschaft erläutert hatte. Das junge Pärchen habe geplant, die Tat wie einen Einbruch aussehen zu lassen. Während ihre Eltern starben, soll das Mädchen seine anderen Geschwister davon abgehalten haben, Hilfe zu holen.

Die Vorsitzende Richterin Andrea Deyerling hatte den Ausschluss der Öffentlichkeit unter anderem mit der besonderen Schutzwürdigkeit der beiden jungen Angeklagten begründet.

Update vom 19.10.2022, 14.45 Uhr: Staatsanwaltschaft verliest Anklageschrift im Mistelbacher Doppelmord-Prozess - Öffentlichkeit von Verfahren ausgeschlossen

Die Gesichter der beiden Angeklagten sind zunächst nicht zu erkennen. Tief hat das 17 Jahre alte Mädchen die Kapuze ihrer hellblauen Jacke ins Gesicht gezogen, außerdem trägt sie eine FFP2-Maske. Auch der 18-Jährige hat sich eine Kapuze aufgesetzt. Oberstaatsanwalt Daniel Götz fasst in wenigen Minuten zusammen, was den beiden vorgeworfen wird: Sie sollen die Eltern des Mädchens umgebracht haben. Zugestochen haben soll der 18-Jährige. Zur Rolle der Tochter heißt es: "Die Angeklagte hasste ihre Eltern und wollte sie tot sehen." Vor dem Landgericht Bayreuth hat am Mittwoch der Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach begonnen.

Nach dem Vortrag der Anklageschrift stellen die Verteidiger der beiden deutschen Angeklagten Anträge, die Öffentlichkeit auszuschließen. Die Jugendkammer stimmt zu, erst zur Urteilsverkündung, die für Dezember geplant ist, dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Medienschaffende wieder in den Saal.

Die nüchterne Zusammenfassung der Vorwürfe verstärkt allerdings noch deren Wucht: Die beiden sollen geplant haben, die Tat in der Nacht zum 9. Januar wie einen Einbruch aussehen zu lassen. Der Freund zog sich demnach eine Skimaske über den Kopf und ging ins Schlafzimmer, das sich im Kellergeschoss des Hauses in Mistelbach befand. Zunächst tötete er den 51 Jahre alten Vater seiner Freundin mit Stichen in Brust-, Hals- und Gesichtsbereich, dann stach er auch auf die 47 Jahre alte Mutter ein, sodass sie starb.

Währenddessen müssen sich oben im Schlafzimmerbereich der vier Kinder der Familie dramatische Szenen abgespielt haben. Denn die Angeklagte sollte - so der Plan - ihre Geschwister davon abhalten, einzugreifen. Das zweitälteste Kind der Familie, inzwischen 15 Jahre alt, soll die Schreie seiner Mutter gehört haben. Doch die Angeklagte habe jede Hilfe verhindert. Als der Angeklagte ins obere Stockwerk zurückkehrte, sollen beide den Geschwistern Handys und Festnetztelefon abgenommen haben, sodass sie keine Hilfe holen konnten. Die beiden Beschuldigten seien dann geflüchtet.

Die 17-Jährige sitzt aufrecht, blickt Richtung Staatsanwalt und Richterin, wenn diese sprechen. Der 18-Jährige dagegen hat Kopf und Schultern gesenkt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lebte der junge Mann seit November mit im Haus der Familie seiner Freundin. Worum genau gestritten wurde mit den Eltern? Woher der Hass rührte? Diese Fragen müssen zunächst offen bleiben. Der Angeklagte sei bereit, ausführlich vor Gericht zu reden, hatte sein Verteidiger erklärt. Sollte die Sitzung aber öffentlich weiterlaufen, fürchte er Hemmungen und Scham bei ihm.

Den Ausschluss der Öffentlichkeit begründet die Vorsitzende Richterin Andrea Deyerling unter anderem damit, dass die 17-Jährige nach Experteneinschätzung als gefährdet für Selbstverletzungen gilt. Sie lebe deshalb in der U-Haft in einem videoüberwachten Raum und sei auch bereits in einer Klinik behandelt worden. Man wolle die schutzwürdigen und privaten Interessen der beiden wahren.

Als Zeugen aussagen sollen im Lauf des Verfahrens auch zwei der jüngeren Geschwister. In dieser Zeit dürfen die beiden Angeklagten nicht im Saal sein. Es sei eine Retraumatisierung zu befürchten, wenn sie wieder auf ihre Schwester und den 18-Jährigen treffen, argumentierte die Jugendkammer. Das Interesse an dem Prozess war groß, viele Zuschauerinnen und Zuschauer wollten in den Saal. Der Wohnort der Familie hat nicht einmal 2000 Einwohner, der Schock sitzt dort immer noch tief. Zudem war das Opfer ein in der Region bekannter Kinderarzt, der Anfang des Jahres mit seinem Praxis-Partner ein modernes, großes Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin eröffnen wollte.

Originalmeldung: Ärztepaar im Schlafzimmer ermordet - schwere Anschuldigungen gegen Tochter

Was ereignete sich in der Nacht zum 9. Januar 2022 im oberfränkischen Mistelbach? Dieser Frage geht seit diesem Mittwoch (19. Oktober 2022) das Landgericht Bayreuth auf den Grund. Der Prozess zum Fall des getöteten Ärztepaares ist gestartet.

Angeklagt sind die Tochter des Ehepaares und ihr Freund. Ihnen wird zur Last gelegt, dass sie mit einem "gemeinsamen Tatplan" das Ehepaar in deren Schlafzimmer getötet haben. "Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte aus der Motivation Hass heraus gehandelt habe", schildert Bernhard Böxler, stellvertretender Pressesprecher am Landgericht Bayreuth, den möglichen Tathintergrund.

Mistelbach-Mord: Findet der Prozess öffentlich statt? "Gesonderte Maßnahmen" möglich

Obwohl eine Angeklagte noch minderjährig ist, muss die Verhandlung "nach dem Gesetz" öffentlich stattfinden, erklärt Böxler weiter. Denn: "Der andere Angeklagter ist Heranwachsender". Dennoch können "gesonderte Maßnahmen" möglich sein, um die Minderjährige zu schützen, kündigt der Pressesprecher an. Details dazu nannte er keine. Auch ein Antrag der Verteidigung, den Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, steht im Raum.

Das Landgericht plant zunächst eine öffentliche Verhandlung vor der 1. Großen Jugendkammer. Doch bei entsprechenden Anträgen könnte die Jugendkammer auch anders entscheiden und die Öffentlichkeit ausschließen. 16 Prozesstage sind angesetzt, ein Urteil könnte am 16. Dezember verkündet werden. Die Richter haben demnach 16 Verhandlungstage bis zum 16. Dezember 2022 anberaumt.

Streitereien in der Familie waren nach Auffassung der Staatsanwaltschaft der Auslöser dafür, dass das Ehepaar Anfang Januar erstochen wurde. Nach einem neuerlichen Streit mit ihrem Vater habe die heute 17 Jahre alte Angeklagte mit ihrem 18 Jahre alten Freund den Plan gefasst, die Eltern zu töten, so die Staatsanwaltschaft. Der 51 Jahre alte Kinderarzt und seine 47 Jahre alte Frau waren demnach in ihrem Schlafzimmer von dem 18-Jährigen erstochen worden. Das Mädchen soll währenddessen verhindert haben, dass ihre Geschwister Hilfe holten. Sie soll ihnen die Handys und das Festnetztelefon weggenommen haben.

Ehepaar wohl im Schlaf von 18-Jährigem erstochen - welche Rolle spielte die Tochter?

Der junge Mann und die Tochter waren nach der Tat ins wenige Kilometer entfernte Bayreuth geflohen und stellten sich später der Polizei. Der Jugendliche kam gleich in Untersuchungshaft. Die Rolle der Tochter blieb zunächst unklar, erst einige Wochen später wurde auch gegen sie Haftbefehl erlassen.

Beide sind wegen Mordes angeklagt. Geplant sind 16 Verhandlungstage, ein Urteil könnte am 16. Dezember verkündet werden.

