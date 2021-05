Die besten Bäcker in Bayreuth: Das sind die Top 10 unserer Leser

Wir wollten wissen, welcher Bäcker in Bayreuth sein Handwerk besonders gut versteht

Der Duft frischer Brötchen, Baguettes und Croissants lockt jeden Morgen zahlreiche Kunden in die Backstuben Bayreuths. Viele Familienbetriebe backen bis heute mit Leidenschaft eigenes Brot. Doch welcher ist der beste Bäcker in Bayreuth? Wir haben unsere Facebook-Nutzer gefragt.

Frische Brötchen am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen: Nach diesem Motto arbeiten Bäckereien, um uns schon früh am Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ein Sortiment aus vielen verschiedenen Brotsorten mit unterschiedlichen Belägen lässt uns oft die Qual der Wahl an der Theke. Doch wo schmeckt das Brötchen am besten? Welche Bäckerei steht am höchsten im Kurs? Hier gibt es das beste Gebäck in Bayreuth.

So gut wie jeder Mensch hat seinen Lieblingsbäcker, dem er vertraut und wo er sich wohlfühlt. Entsprechend vielfältig fiel die Umfrage zur besten Bäckerei Bayreuths aus.

Wobei nicht nur die Bäckereien in der Stadt Bayreuth beliebt sind. In der Auflistung finden sich auch Backstuben wieder, die im Landkreis Bayreuth heimisch sind. Hier ist das Ergebnis der Umfrage:

Platz 10: Fuhrmann´s Backparadies

Seit 1931 wird im Backparadies Fuhrmann das traditionelle Handwerk betrieben. Besonders beliebt sind die Brotspezialitäten Steinachlaib und Jean Paul Brot.

Kontakt:

Rodersberg 4, 95448 Bayreuth

Telefon: 0921/ 1627760

Internet: Fuhrmann´s Backparadies

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 7 bis 12:30 Uhr und von 14:30 bis 18 Uhr; Samstag von 6 bis 12:30 Uhr

Platz 9: Die Konditorei Zollinger

Im Sortiment der Konditorei und Bäckerei Zollinger finden die Bio Brote, Kuchen und Torten besonders großen Anklang. Neben der Backstube können sich die Gäste auch am Café und an der Konditorei erfreuen.

Kontakt:

Luidpoldplatz 4, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921/ 82233

Internet: Konditorei Zollinger

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6:45 bis 18 Uhr; Samstag von 6:45 bis 13 Uhr; Sonntag von 8 bis 11 Uhr

Platz 8: Die Bäckerei und Konditorei Dumler

Insgesamt neun Filialen gibt es von der Bäckerei Dumler in Franken, davon sind zwei in Bayreuth zu finden. Aus regionalen Zutaten, wie Getreide aus Oberfranken, überzeugt die Bäckerei seit 1957.

Kontakt:

Maximilianstraße 55, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 / 58108

Internet: Bäckerei Dumler

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr; Samstag von 7 bis 15 Uhr

Platz 7: Das Backhaus Kutzer

An besonders großer Beliebtheit erfreuen sich unter anderem die Dinkel-Käse-Stangen und die Klosterkruste. Seit 1779 bäckt das Familienunternehmen verschiedenste Köstlichkeiten.

Kontakt:

Fockenfelder Weg 1, 95692 Konnersreuth

Telefon: 0 96 32 / 92 46 - 0

Internet: Backhaus Kutzer

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr; Samstag von 6 bis 12 Uhr; Sonntag von 7 bis 10:30 Uhr

Platz 6: Kreuzers Backhäusla

Zentral in der Innenstadt Bayreuths gelegen, versorgt Kreuzer Backhäusla ihre Kunden mit täglich frischen Backwaren. Mit der Bäckeria starteten sie 2011 ein Bäckerei-Konzept, in dem Bäckerei, Selbstbedienungs-Cafe, Pizzeria und Eiscafé miteinander kombiniert wurden.