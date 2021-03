Stadtstrand am Bayreuther Röhrensee: Im Bayreuther Süden, am Ufer des Röhrensees, sind gerade die Umbau-Arbeiten für ein neues Restaurant im Gange. Neben einem Burger-Lokal mit Cocktail-Bar, dem "Hanskaschber", entsteht hier diesen Sommer auch ein Stadtstrand.

"Direkt an der Seepromenade soll ein Stadtstrand entstehen, aber ein bisschen moderner." So beschreibt Martin Hofmann, Geschäftsführer der Hanskaschber GmbH & Co. KG, das Vorhaben in Bayreuth. In ein bis zwei Monaten soll der Bau des Bayreuther Stadtstrands beginnen und zwar auf der Rückseite der Gaststätte, ein Stockwerk tiefer und "ebenerdig zum See".

Stadtstrand in Bayreuth: "Direkt an der Seepromenade"

Am Ufer der Röhrensees ist noch in diesem Sommer der Bau eines Stadtstrands mit Sand, Liegestühlen und Palmen geplant. Doch das ist noch nicht alles: Die zukünftigen Gäste erwarten dort auch normale Tische, wie in einem Biergarten. Da es sich durch den Sand schlecht zu den Tischen laufen lässt, ist auch ein Holzsteg entlang der Seepromenade vorgesehen.

Da am Standort des Stadtstrands in der Pottensteiner Straße 5 zuvor ein Biergarten betrieben wurde, sei die Genehmigung kein Problem, sagt Hofmann. Es müsse nur noch abgesprochen werden, wo welche Elemente des Stadtstrands fest hingebaut werden dürfen. Dem Projekt selbst stehe nichts im Wege. Die Eröffnung ist für den Sommer geplant, soweit es die Corona-Lage erlaubt.

Laut Hofmann wird das zugehörige Lokal schon früher eröffnen und der Stadtstrand später nachziehen. Das "Hanskaschber" am Bayreuther Röhrensee ist neben den Standorten in Coburg und Schweinfurt die dritte Filiale des Burger-Lokals. Der Fokus der Restaurants liegt dabei immer auf regionalen und saisonalen Burgern und ausgefallenen Cocktails. Da der Umbau des Lokals sehr umfangreich ist, ist noch kein genaues Öffnungsdatum bekannt.

