Inhaberin schließt Fair-Trade Laden "fairschenk"

In Herzogenaurach konnte sie kein größeres, bezahlbares Geschäft finden

Neue "Bummelboutique am Bohlenplatz" in Erlangen eröffnet heute (8. März 2021)

Neues Sortiment: Geschenke, Deko und Haushaltswaren

Der Herzogenauracher Fair-Trade Laden "fairschenk" hat für immer geschlossen. Am heutigen Montag (8. März 2021) eröffnet die Inhaberin einen neuen Laden: die "Bummelboutique am Bohlenplatz" in der Friedrichstraße 45 in Erlangen. "Ich wäre gerne in Herzogenaurach geblieben", sagt Nadia Sommerfeld. "Wir haben hier eine wunderbare Kundschaft aufgebaut, die ich nicht missen möchte."

Keinen bezahlbaren Laden in Herzogenaurach gefunden

Der Grund für den Umzug ist die Marktsituation: "Ich habe jahrelang versucht, in Herzogenaurach ein größeres Geschäft zu finden, aber das hat einfach nicht geklappt." Die Unternehmerin fand nichts, was bezahlbar wäre. Deshalb habe sie den Laden am Steinweg 1 in Herzogenaurach nun aufgegeben und sei nun im zweiten Lockdown nach Erlangen gezogen.

Doch nicht nur der Ort ändert sich: Auch das Sortiment sieht künftig anders aus. "Wir haben sehr viel im Geschenkbereich", erläutert die Inhaberin. Deko und Haushaltswaren seien auch untergebracht. Aus dem Geschäft mit fairem Kaffee und Tee habe man sich verabschiedet, allgemein sei die Unternehmerin mit dem neuen Laden weniger im Fair-Trade-Bereich angesiedelt. Grund dafür sei die Dichte der Fair-Trade Shops in Erlangen: "Im Fair-Trade Handel macht man sich keine Konkurrenz", schmunzelt Sommerfeld. "Nach wie vor haben wir jedoch sehr hochwertige Produkte."

Die Corona-Pandemie habe bei dem Umzug keine Rolle gespielt. Trotzdem habe auch ihr die Krise zugesetzt: "Für unsere gesamte Branche ist das natürlich ganz, ganz schlimm, weil wir von den großen Festen im Jahr leben." Ostern und Weihnachten seien Termine, die man im Einzelhandel wahrnehmen müsse. "Letztes Jahr ist ja alles ausgefallen - mal schauen, ob Ostern dieses Jahr stattfinden kann." Insgesamt hofft sie, dass auf sie und ihre "Bummelboutique am Bohlenplatz" in Erlangen bessere Zeiten zukommen werden.