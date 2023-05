In Weidenberg ist es am vergangenen Samstag (6. Mai 2023) zu einem Konflikt zweier Frauen gekommen, welcher in einen handfesten Streit mündete.

Die beiden Kontrahentinnen im Alter von 23 und 46 Jahren gerieten offenbar in einem Geschäft am Winter-Ring 2 aneinander - und verlagerten den Streit anschließend auf den Parkplatz vor dem Laden, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Land mitteilt.

Konflikt in Weidenberger Geschäft artet aus - Polizei sucht nach Zeugin

Dabei beleidigten sich die Frauen zunächst gegenseitig. Die Jüngere der beiden zog die 46-Jährige schließlich an ihren Haaren zu Boden und hielt sie dadurch vom Einsteigen in das Auto ab.

"Der Grund der Meinungsverschiedenheit dürfte im privaten Bereich zu finden sein", erklärt die Polizei. Eine ältere Frau beobachtete das Geschehen und kam nach dem Vorfall mit der Geschädigten ins Gespräch - jedoch ohne dabei die Personalien auszutauschen.

Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land bittet diese Zeugin nun, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise und weitere Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0921/506-2230 entgegen.

