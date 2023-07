Cottenbach aktualisiert vor 10 Minuten

Hoher Sachschaden

Nach Brand von fast fertigem Neubau - Polizei äußert sich zur Ursache

Ein lauter Knall aus einem Rohbau hat die Anwohner in Cottenbach aus dem Schlaf gerissen. Kurz darauf rückten viele Einsatzkräfte an, da eine Garage in Flammen stand. Jetzt äußerte sich die Polizei zur Brandursache.