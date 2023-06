Ein herrenloser Rollstuhl am Ufer des Roten Mains in Bayreuth ließ Schlimmes befürchten und führte am Dienstagabend (20. Juni 2023) gegen 20.00 Uhr zu einem größeren Wasserrettungseinsatz. Dies berichtete das BRK am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Die Integrierte Leitstelle alarmierte zusätzlich zur Bayreuther Feuerwehr die Bayreuther Wasserwacht des BRK und Wasserretter der DLRG. Während sich die Wasserrettungskräfte einsatzklar machten, nahm die Suche eine unerwartete Wendung.

Großaufgebot am Roten Main - Herrenloser Rollstuhl ließ Schlimmes befürchten

Zu dem Einsatz, bei dem der Rote Main und der Uferbereich nach der vermeintlich vermissten Person abgesucht werden sollte, waren mehrere Kräfte der örtlichen Rettungsdienste aufgebrochen. Ein in der Nähe befindlicher Rettungshubschrauber flog zusätzlich das Einsatzgebiet ab und auch der Einsatz einer Drohne war geplant.

Von der Bayreuther Kreiswasserwacht des BRK waren 12 Einsatzkräfte aus Bayreuth und Bischofgrün vor Ort. Die Wasserretter hatten sich bereits ausgerüstet, um mit einer Suchkette im Main nach der vermissten Person zu suchen, auch der Einsatz von Tauchern in tieferen Stellen des Mains war angedacht. Da kam jedoch schon die Meldung, dass der "Vermisste" wohlbehalten zu Hause angetroffen werden konnte.

"Einsatz Ende" hieß es daraufhin für die anwesenden Rettungskräfte. "Lieber ein Fehleinsatz, als dass eine Person im Wasser zu Schaden kommt", so der Einsatzleiter Wasserrettung Florian Förster.