Eine Fahrt mit ihrem Fahrrad endete für einen 23-Jährigen mit im Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand war die Fahrerin am Dienstagmorgen (16. Mai 2023) gegen 8.10 Uhr in der Preuschwitzer Straße in Bayreuth unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen von der geraden Fahrbahn nach rechts abkam. Dabei streifte sie ein Auto, das am Fahrbahnrand geparkt war, teilte die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt mit.

Radfahrerin schwerverletzt ins Klinikum eingeliefert

Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin, die keinen Helm trug. Dabei verletzte sich die 23-Jährige schwer und musste in der Folge ins Klinikum Bayreuth eingeliefert werden.

