Eine Radfahrerin ist in Bayreuth von drei Unbekannten angegriffen worden: Bei der Attacke stürzte sie vom Rad und verletzte sich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Am Dienstag (15. August 2023) gegen 22.45 Uhr fuhr eine 34-jährige Bayreutherin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Mistelbachs. Ungefähr auf Höhe des Stadtfriedhofs näherte sie sich drei Männern. Aufgrund einer fehlenden Klingel machte sie durch Rufen auf sich aufmerksam, wodurch die Gruppe auch zur Seite ging.

Radfahrerin in Bayreuth angegriffen: Gruppe provoziert Sturz

Als die Radfahrerin an der Personengruppe vorbeifuhr, stieß eine Person jedoch gegen das Vorderrad des Fahrrads, sodass die Fahrerin stürzte. Die Gruppe ging daraufhin unbeirrt und lachend weiter in stadtauswärtige Richtung. Die Frau zog sich durch den Sturz mehrere Platz- und Schürfwunden zu, am Rad entstand kein Schaden, wie die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt meldet.

Die drei unbekannten Männer werden folgendermaßen beschrieben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß

normale Figur

kurze Haare

dunkel gekleidet

Die Polizei Bayreuth-Stadt sucht Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu der Gruppe oder zu der Tat haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0921/506-2130 melden.

Vorschaubild: © Arno Burgi/dpa (Symbolfoto)