Update 05.07.2023, 17.45 Uhr: "Lücken und Widersprüche" - Jugendlicher denkt sich Überfall nur aus

Ende Juni war ein 15 Jahre alter Bayreuther Ende Juni in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt und hierbei massiv verletzt worden. Anfänglich gab der Jugendliche an, im Bereich der Hindenburgstraße durch unbekannte, zum Teil maskierte Täter überfallen worden zu sein, was umfangreiche polizeiliche Ermittlungen nach sich zog.

Schnell ergaben erste Auswertungen technischer Daten, sowie durchgeführte Vernehmungen Widersprüche und chronologische Lücken. Die Arbeitsgruppe Straßenkriminalität der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt konnte den 15-Jährigen mit entsprechend ermittelter Beweislage konfrontieren und so räumte der junge Mann einen ganz anderen Tatablauf ein.

Von polizeilicher Seite kann somit Entwarnung gegeben werden, dass es zu keinem Überfall auf den Jugendlichen kam, sondern dieser sich mit einem anderen Jugendlichen im Hofgarten eine handfeste Auseinandersetzung lieferte und hierbei die Verletzungen entstanden waren. Da die beiden Heranwachsenden sich danach aussprachen und Frieden schlossen, kam der 15-Jährige in Erklärungsnot zur Herkunft seiner doch gravierenden Gesichtsverletzungen.

Wie er den Ermittelnden gegenüber einräumte, ging er davon aus, dass das Vortäuschen eines Überfalls an einer hochfrequentierten Straße, durch unbekannte und maskierte Täter, polizeiliche Ermittlungen ins Leere führen würde und so der wahre Tathergang vertuscht werden könnte. Mit welchen strafrechtlichen Konsequenzen der 15-Jährige rechnen muss, wird durch die Staatsanwaltschaft geprüft.

Ursprungsmeldung: Nach Kinobesuch mit Schlagring und Flasche attackiert - Unbekannte prügeln auf Jugendlichen (15) ein

Ein Jugendlicher ist in Bayreuth Oper einer Prügelattacke geworden.

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend (24. Juni 2023) gegen 22.30 Uhr in der Bayreuther Hindenburgstraße. Der 15-Jährige ging nach einem Kinobesuch über die Holzbrücke nahe der Esso-Tankstelle, als er von einer Gruppe heraus nach einem Feuerzeug gefragt wurde, teilte die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt mit.

Jugendlicher in Bayreuth nach Kinobesuch mit Schlagring und Flasche angegriffen

Als der Teenager die Frage verneinte, schlugen ihm mehrere Täter aus der Gruppe, vermutlich mit einem Schlagring und einer Flasche, ins Gesicht und auf den Kopf. Als der junge Mann daraufhin zu Boden ging, traten die unbekannten Täter weiter auf das Opfer ein.

Der 15-Jährige musste deshalb in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten.

Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Die Gruppe bestand aus mehreren Männern und Frauen, die teilweise russischen oder osteuropäisch sprachen. Einer der Täter ist glatzköpfig und wird auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Ein weiterer hatte blondes Haar.

Unbekannte attackieren Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Als besonders hilfreich könnte die Aussage eines Pärchens sein, das kurz vor Beginn der Auseinandersetzung auf einer nahegelegenen Bank saß.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Bayreuth-Stadt unter Telefonnummer 0921 506-2130 zu melden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)