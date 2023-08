Eine 36-jährige Frau verursachte einen Unfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nicht nur war die Dame betrunken und ohne Führerschein hinterm Steuer gesessen, sondern hatte auch ihre zwei Kinder (beide 9 Jahre alt) mit dabei. Die Polizei Bayreuth-Stadt berichtete davon.

Um 21 Uhr fuhr die Dame mit ihrem Kleinwagen die Bahnhofstraße in Bayreuth entlang und wollte nach rechts in die Tunnelstraße einbiegen. Weil sie einen viel zu weiten Bogen fuhr und dabei in die Gegenfahrbahn ragte, krachte sie frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Betrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall in Bayreuth - während ihre Kinder im Auto sitzen

Die Polizei erfuhr erst im Nachgang, dass sich zum Unfallzeitpunkt minderjährige Kinder im Auto befunden hatten. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, waren keine Kinder mehr vor Ort.

Die Personen, die am Unfall beteiligt waren, wurden leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro an den Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin sollte vor Ort einen Alkoholtest durchführen, weil sie auf die Polizisten einen betrunkenen Eindruck gemacht hatte. Dieser ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille.

Deswegen wurde der Dame zusätzlich Blut abgenommen. Dass die Frau keinen Führerschein hatte, stellten die Einsatzkräfte ebenfalls zu diesem Zeitpunkt fest. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)