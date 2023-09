Bayreuth vor 50 Minuten

Folgenschwerer Unfall

"Reihe von Straftaten": Autofahrer (20) baut Unfall, Bruder (23) wird festgenommen, Vater rastet aus

Zu einem Verkehrsunfall ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bayreuth gekommen. In der Folge sind mehrere Straftaten ans Licht gekommen.