Seit Dienstag (28. März 2023) galt ein kleiner Terrier aus dem Raum Bayreuth als vermisst. Der Vierbeiner tauchte einen Tag später zwar wieder auf - das aber an einer äußerst ungünstigen Stelle.

Autofahrer meldeten am Mittwoch kurz nach 13 Uhr einen frei laufenden Hund mitten auf der A9. Die herbeigerufenen Beamten der VPI Bayreuth reagierten schnell: Umgehend sperrten sie die Autobahn in beide Richtungen ab, um den kleinen Streuner einzufangen. "Das war ein bisschen ein Kampf", so eine Sprecherin der Polizei Oberfranken gegenüber inFranken.de.

Nach gut zehn Minuten war der Ausreißer aber wieder eingefangen und die A9 konnte gegen 13.30 Uhr wieder für den Verkehr freigeben werden. Auch wenn die Aktion etwas übertrieben aussehen mag - ein Hund auf der Fahrbahn stellt eine erhebliche Gefahr für den Verkehr dar, wie die Polizeisprecherin bestätigte. Die Besitzer waren am Ende froh und erleichtert, ihren Hund wohlbehalten wieder in den Armen halten zu können.