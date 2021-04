Wagner-Festspiele in Bayreuth 2021 : Spielplan wird kleiner ausfallen als noch die Jahre zuvor

: Spielplan wird kleiner ausfallen als noch die Jahre zuvor Leiterin Katharina Wagner: "Die Festspiele sollen von Juli bis August 2021 stattfinden"

Programm-Highlights: Der fliegende Holländer, Die Meistersinger von Nürnberg, Tannhäuser und drei Aufführungen der „Walküre“

Die Corona-Krise zwingt die Bayreuther Festspiele auch in diesem Jahr zu einschneidenden Veränderungen. Wie den Informationen der Internetseite zu entnehmen ist und Festspielleiterin Katharina Wagner auf einer Sitzung des Verwaltungsrates bekannt gegeben hat, haben sich die kompletten Spielpläne der Folgejahre verschoben und bedürfen einer komplett neuen Planung. Doch die Wagner-Festspiele sollen 2021 stattfinden, so die Leiterin.

Planung für Bayreuther Festspiele 2021: Online-Stream und Reduzierung des Spielplans

2020 waren die Festspiele pandemiebedingt ersatzlos gestrichenen worden. Bayreuths Festspielchefin geht derzeit davon aus, dass die Richard-Wagner-Festspiele von Juli bis August dieses Jahres stattfinden werden, wie sie in einer Sitzung des Verwaltungsrats bekannt gab.

Allgemein ist mit einer geringeren Anzahl an Vorstellungen als im üblichen Festspielsommer zu rechnen. Dennoch versuche man eine Vorstellungsanzahl zu realisieren, die sich an den vorangegangenen Festspieljahren orientiert, so die Festspielchefin Katharina Wagner. Vor ein paar Jahren war das Streaming von Vorstellungen noch abgelehnt worden. "In der jetzigen Situation wird man sicher ganz anders darüber nachdenken", so Wagner.

Darüber hinaus will die Festspielleiterin das Ausbildungsprogramm ausbauen: "Die Kinderoper und die zwei Meisterklassen sind gute Anfänge. Allerdings könnte man die gebündelte Kompetenz, die wir hier vor Ort haben, noch wesentlich breiter gefächert an die nächste Generation weitergeben. Da muss man noch eine Menge tun. Und das will ich auch." Im vergangenen Jahr hatte ihr eine schwere Krankheit zugesetzt, doch nun widmet sich Katharina Wagner wieder voller Tatendrang der Planung der Bayreuther Festspiele 2021.

Festspielprogramm mit Neuaufnahmen und bekannten Highlights

„Der fliegende Holländer“ stellt eine Neuaufnahme dar, welche mit insgesamt 7 Vorstellungen geplant ist. Weitere Highlights im Programm der Bayreuther Festspieltage sind „Die Meistersinger von Nürnberg“ und "Tannhäuser." Die Besucher dürfen sich über jeweils 6 Vorstellungen freuen. In der Saison 2021 präsentieren die Bayreuther Festspiele im Rahmen des Projektes „Wagner für Kinder“ eine eigens für Kinder erstellte Fassung von Richard Wagners „Tristan und Isolde“. Es musiziert, wie bereits in den Vorjahren, das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder).

Weitere musikalische Höhepunkte stellen zwei Konzerte unter der musikalischen Leitung von Andris Nelsons und ein Konzert unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann dar. Mit dem "Ring 20.21", einem multimedialen Projekt der Bayreuther Festspiele, bereiten die Veranstalter ein besonderes Ereignis vor: Drei Aufführungen der „Walküre“ im Festspielhaus. Sie werden eingerahmt durch Auftragswerke in verschiedenen Kunstrichtungen, die alle Teile des „Ring des Nibelungen“ spiegeln, kommentieren, fortschreiben oder neuartig erlebbar machen.

Eine Installation der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota wird im Festspielpark mit einem Kunstwerk zu „Götterdämmerung“ die Festspieltage abschließen. Informationen rund um die Besetzung und Termine der Aufführungen finden sie hier.

Tickets für Wagner-Festspiele 2021 im Online-Sofortkauf

Wie die Festspielleitung mitteilt, wird es für die Saison 2021 keinen regulären Kartenvorverkauf geben, der normalerweise bereits im vergangenen Herbst stattgefunden hätte. Ab Sonntag, 6. Juni 2021, wird es einen Online-Sofortkauf auf der Internetseite der Bayreuther Festspiele geben. Dieser Ticketverkauf wird dann allen registrierten Kunden zugänglich sein, sodass man auch in der Saison 2021 noch die Chance haben wird, Eintrittskarten für die Festspiele käuflich zu erwerben. Kunden, die in der Saison 2020 Tickets erworben und auf eine Erstattung des Guthabens verzichtet haben, erhalten im April 2021 einen Bestellschein für die diesjährigen Festspiele.

Kreativ gegen den Frust: Schauspielerin Brigitte Obermeier steckt den Kopf nicht in den Sand, auch wenn das Theater zu ist und der Verdienst fehlt. Sie fragt sich, was wirklich glücklich macht - und wird aktiv.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.