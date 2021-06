Zu einem größeren Einsatz für Bergwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr kam es am Montagabend (28.06.2021) auf der Straße von Binndlach (Lkr. Bayreuth) in Richtung Bildlacher Berg. Zeugen beobachteten, wie ein Auto wohl ein Verkehrsschild umfuhr. Danach befürchteten die Personen, dass das Auto eine Böschung hinunter gefallen war. Die Einsatzkräfte machten sich, auch mit einer Drohne, auf die Suche nach dem Wagen. Später am Abend konnte die Suche erfolglos abgeschlossen werden. Foto: NEWS5 / Kettel Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/21266 Foto: NEWS5 / Kettel (NEWS5)

