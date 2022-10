Weidenberg vor 37 Minuten

Verkehrsunfall

Tödlicher Unfall bei Bahnübergang - Radfahrer wird von Lkw überrollt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Weidenberg im Landkreis Bayreuth zu Tode gekommen: Am Montag, dem 17. Oktober 2022, verstarb der 57-jährige Fahrradfahrer an den Folgen einer Kollision mit einem Lastwagen.