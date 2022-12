Das Stadtgartenamt lädt am Freitag, 6. Januar, um 10 Uhr, zu einer Führung in den Tierpark Röhrensee ein, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Sie steht unter dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ und bietet Einblicke in die Futterküche des Tierparks. Treffpunkt ist der Tierpark-Pavillon am Kängurugehege nahe der Gaststätte.

Die verschiedenen Tierarten benötigen eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte, ausgewogene Kost. Bei der Führung können die Teilnehmenden hinter die Kulissen der Fütterung blicken und sind bei der Futterzubereitung dabei. Die wichtigsten Futtermittel und ihre Inhaltsstoffe werden vorgestellt.

Dabei wird auch erklärt, warum unkontrolliertes Füttern durch Besucher für die Tiere schädlich ist. Die Besucherinnen und Besucher dürfen bei der Fütterung einiger Tierarten auch selbst mit Hand anlegen. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.