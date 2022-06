Hohe Waldbrandgefahr im Raum Bayreuth: Die Stadt Bayreuth warnt vor einer aktuell hohen Waldbrandgefahr in und um Bayreuth. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kündigt der Deutsche Wetterdienst für den Samstag (18. Juni 2022) Warnstufe 5 und damit die höchste Waldbrandgefahrenstufe für das Stadtgebiet Bayreuth an.

Die Stadt untersage daher per Allgemeinverfügung für das komplette Wochenende jegliches Feuer im Freien. "Dies gilt selbstverständlich auch für die an diesen Tagen geplanten weiteren Sonnwendfeuer", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Keine Sonnwendfeuer erlaubt: Stadt Bayreuth erlässt Allgemeinverfügung

Bereits am Freitag (17. Juni 2022) galt für das Stadtgebiet mit Stufe 4 die zweithöchste Warnstufe. Die Stadt Bayreuth hatte im Vorfeld darauf hingewiesen, dass aufgrund der Gefährdungslage offene Feuer, somit auch Sonnwendfeuer, die weniger als 100 Meter vom nächstgelegenen Waldrand entfernt sind, gesetzlich verboten seien.

Die Stadt appelliert zudem an alle Besucher von Waldgebieten in Bayreuth, äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können demnach Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen.

Die Regierung von Oberfranken hat indessen Vorsichtsmaßnahmen getroffen und weist auf wichtige Verhaltensregeln hin.