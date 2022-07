Neue Liga, neue Dinge! War es bislang so, dass sich die Altstädter Auswärtsfahrer ihre Tickets vor Ort in den jeweiligen Stadien kaufen mussten, wird das jetzt für alle einfacher.

Wie der Spvgg Bayreuth erklärt, sei es in der 3. Liga liebgewordene Tradition, dass die gastgebenden Vereine die Eintrittskarten für Auswärtsfans vorab an die gastierenden Klubs senden. Verkauft wird dann vor Ort in den jeweiligen Vorverkaufsstellen.

Für die Bayreuther heißt das: Es werden künftig am Stadion in den Kassenhäuschen Tickets für die anstehenden Auswärtsspiele käuflich zu erwerben sein. Wann dies genau ist, wird von Fall zu Fall separat über die üblichen Kanäle mitgeteilt.

Für kurzentschlossene gibt es im Regelfall auch vor Ort noch Tickets an der Tageskasse, was jedoch mit Wartezeiten verbunden sein kann.

Keine(!) Karte im Vorverkauf müssen Busmitfahrer ordern. Die Tickets werden in den Bussen ausgegeben.

Zusätzlich werden die Karten für die Auswärtsspiele an weiteren Stellen an die Fans gebracht. Für die Partie in Ingolstadt besteht am Samstag am Kassenhäuschen im Stadion die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Am 19. Juli wird in der Geschäftsstelle (Jakobstraße 33, 95447 Bayreuth) in der Zeit von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Wer Lust auf Fußballkultur und den Erwerb eines Tickets hat, der hat diese Möglichkeit am 20. Juli ab 18 Uhr auch in den Räumlichkeiten des Altstadt Kult-Museums (Erlanger Straße).

