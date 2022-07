Wie die Polizei berichtet, war ein 49-jähriger Lokalpolitiker am Freitag gegen 14.45 Uhr in der Badstraße in Bayreuth unterwegs, als ihn ein Unbekannter ansprach und mehrere rassistische Beleidigungen aussprach. Kurz darauf versetze der Unbekannte dem Politiker noch einen Kopfstoß ins Gesicht und verletzte ihn. Der 49-Jährige musste medizinisch versorgt werden.

Die Begleiterin des unbekannten Angreifers beschimpfte den Lokalpolitiker ebenfalls rassistisch. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte unerkannt über einen Hinterhof. Die Polizei leitete im direkten Anschluss Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch bislang erfolglos blieben.

Rassistischer Angriff: Polizei sucht nach Zeugen

Die Ermittelnden gehen von einem rassistisch motivierten Übergriff aus. Ersten Zeugenhinweisen wird derzeit nachgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck an dem Fall. Noch unmittelbar am Tatort, konnten die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt die Dame identifizieren, die den Unbekannten begleitete und den Geschädigten ebenfalls rassistisch beleidigte. Es handelt sich um eine 39-Jährige aus Bayreuth.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

circa 180 cm groß und muskulös

kurz rasiertes Haar

Tätowierungen an Hals und beiden Unterarmen

bekleidet mit einer kurzen, weißen Hose mit blauen Streifen und einem hellen Hemd, welches er offen über einem dunklen T-Shirt trug

Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat gegen 14.45 Uhr im Bereich der Badstraße den Übergriff beobachtet und/oder kann Hinweise zum noch unbekannten Täter oder dessen Flucht machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei in Bayreuth in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Dan Burton/unsplash.com (Symbolbild)