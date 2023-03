Wie die Stadt Bayreuth mitteilt, werden für Mitwirkende der Bayreuther Festspiele händeringend Wohnmöglichkeiten gesucht.

Daher richtet Oberbürgermeister Thomas Ebersberger einen dringenden Hilferuf an die Bayreutherinnen und Bayreuther: „Bitte melden Sie sich, wenn Sie freie Wohnungen oder Zimmer zur Verfügung stellen können!“

Gesucht werden möblierte Wohnungen/Häuser oder Zimmer im Stadtgebiet und im Umkreis bis maximal 15 Kilometer für den Zeitraum von zirka Mai bis Ende August.

Das Anmeldeformular erhalten interessierte Vermieter/innen bei der Tourist-Information, Opernstraße 22. Sie können die Angebote auch formlos per Fax (0921 885-755) oder per E-Mail an info@bayreuth-tourismus.de melden.

Für Rückfragen steht die Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH gerne unter der Telefonnummer 0921 885-88 zur Verfügung.