Landkreis Bayreuth ist Unterstützer einer Kampagne des BRK-Blutspendediensts: Das Landratsamt Bayreuth teilte mit, dass der Landkreis Bayreuth Unterstützer der Kampagne „#missingtype – erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“ sei. Ins Leben gerufen habe die Kampagne der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Am Weltblutspendetag, am Montag (14. Juni 2021) werden beispielsweise auf Firmenlogos und in Namen die Buchstaben A, B und O (= Null) fehlen. Diese Buchstaben stehen für Blutgruppen, die bei der Blutspende eine grundlegende Bedeutung haben.

Jeden Tag werden allein in Deutschland zirka 15.000 Blutspenden benötigt. Durch den demografischen Wandel wachse die Herausforderung geeignete Spender zu finden. Engpässe würden hier regelmäßig entstehen. „Auf dieses wichtige Thema kann man gar nicht oft genug aufmerksam machen“, so Landrat Florian Wiedemann (FW). Informationen gibt es deshalb laut Landratsamt Anfang nächster Woche im Foyer des Landratsamts. Am 14. und 15. Juni werden Katrin Kürzdörfer (Gesundheitsregion PLUS) und Thomas Helldörfer, im Gesundheitsamt zuständig für die Themen Gesundheitsförderung und Prävention, zusätzlich mit einem Infostand rund um das Thema Blutspende aufklären. Es gehe dabei um Fragen, wie: "Wo kann man Blut spenden? Wann ist der nächste Termin?"

Besucher des Landratsamts haben außerdem die Möglichkeit, sich selbst mit dem "#missingtype-Schild" des Blutspendedienstes ablichten zu lassen, die Buchstaben A, B und O zu streichen und so selbst zu Botschaftern der Kampagne zu werden. Auch prominente Sportstars wie Mats Hummels, Jérôme Boateng, David Alaba, Fabian Hambüchen oder Maria Höfl-Riesch seien im Übrigen Unterstützer der Kampagne.