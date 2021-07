Neue Frozen-Yoghurt-Bar in Bayreuth: "Frozen Mountain" setzt auf weniger Kalorien

setzt auf weniger Kalorien Von Früchten bis Schokolade: Betreiberin bietet über 40 Toppings an

an Fokus liegt auf To-Go-Geschäft: "Wird nicht die letzte Pandemie sein"

"Wird nicht die letzte Pandemie sein" Abends schenkt "Frozen Mountain" Cocktails aus

Neue Frozen-Yoghurt-Bar in Bayreuther Innenstadt eröffnet - direkt am beliebten Canale Grande: Am Donnerstag (01.07.2021) hat in Bayreuth eine neue Frozen-Joghurt-Bar ihre Türen geöffnet. Betrieben wird der kleine Laden, der über 40 verschiedene Toppings für die Eis-Alternative anbietet, von Astrid Kwias, die auch ein Modegeschäft in der Stadt führt. Gegenüber inFranken.de verrät Kwias, was Kunden in ihrem Laden erwartet - und warum es am Abend dort Cocktails in Flaschen zu kaufen gibt.

Frozen Yoghurt in Bayreuth: Diese Produkte bietet der Laden für "gesünderes" Eis

"Die Grundlage unserer Produkte ist ein Bio-Joghurt aus der Region", sagt Kwias. "Dazu kommt Bio-Milch, etwas Johannisbrotkernmehl für die Bindung und Rohrzucker." Die Gäste könnten in dem neuen "Frozen Mountain" aus über 40 verschiedenen Toppings wählen, erzählt sie. "Das geht von frischen Früchten über Fruchtpürees bis hin zu Schokoladenvariationen."

Auch die laut Kwias "in den Städten sehr beliebten" Bubble Waffles, eine aus Hongkong stammende Variation der Eierwaffel in Form einer Eistüte mit kleinen kugelförmigen Blasen, bietet der neue Laden am Bayreuther Canale Grande in der Opernstraße an. "Die Waffeln sind quasi als Ersatz für die normalen Pappbecher gedacht", sagt Kwias.

Für die Kinder habe man zusätzlich Softeis da, auch Shakes könnten die Kunden mit Frozen Yoghurt bestellen. "Die Idee kam mir, weil es jede Menge Eisdielen gibt in Bayreuth, aber kaum gesündere Alternativen. Frozen Yoghurt hat weniger Fett und Zucker, ist mit 93 Kalorien auf 100 Gramm deutlich kalorienärmer." Auch, wer keine Milchprodukte vertrage, könne in ihrem Laden kaufen. "Wir bieten auch laktosefreien Frozen Yoghurt an."

Betreiberin öffnet Laden in Bayreuth während Pandemie

Die Frozen Yoghurts bietet Kwias in drei verschiedenen Größen an: "Der kleine Becher kostet 2,90 Euro, der mittlere 3,90 Euro und der große 4,90 Euro", erklärt sie. Dazu kämen jeweils 50 Cent pro Topping. "Aber der große Becher ist dann auch wirklich groß und mit einem Eisbecher zu vergleichen." Die Namen der Portionen sollen zum Motto des Ladens passen. "Wir nennen sie Ochsenkopf, Zugspitze und Rocky Mountains." Denn Frozen Joghurt mit Topping sehe aus wie ein Berg, daher der Name "Frozen Mountain", so Kwias.

Auch bei der Inneneinrichtung setzt die Betreiberin auf Bergatmosphäre. "Es ist sehr urig, mit viel Holz, wie in einer Berghütte." Abends ändert das "Frozen Mountain" seine Karte. "Dann verkaufen wir Cocktails, wie Cuba Libre und Gin Tonic, zum Mitnehmen in Flaschen für die vielen jungen Leute, die hier am Canal Grande auf den Stufen sitzen und sich treffen." Kwias, deren Mann das italienische Nachbarrestaurant "Engin's Ponte" betreibt, wollte ein Geschäft eröffnen, das auch während Corona bestehen könne.

"Es wird nicht die letzte Pandemie sein", sagt sie. "Da muss man etwas machen, was es noch nicht gibt. Wir haben nur fünf Tische im Laden, unser Fokus liegt auf dem To-Go-Geschäft. Drinnen ist reine Selbstbedienung." Gegen Pfandgebühr verleiht sie sogar Kuhfellkissen, die sich Gäste zum Sitzen am Wasser leihen können. Nur mit dem Sonnenschein zum Alternativeis hat es zur Eröffnung noch nicht geklappt. "Das Wetter ist heute nicht auf unserer Seite", sagt Astrid Kwias. Doch sie hoffe, dass ihr neuer Laden in Bayreuth gut angenommen werde.

Lesen Sie auch: "Eines der größten Projekte in Bayreuth": 700 Wohnungen in völlig neuem Quartier geplant