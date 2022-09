Zum ersten Mal beteiligt sich die Bayreuther Feuerwehr heuer bei der bayernweit stattfindenden „Langen Nacht der Feuerwehr“. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Bayreuth mitteilt, finde diese am Samstag, den 24.09.2022, von 17 Uhr bis 23 Uhr in der Feuerwache Bayreuth (An der Feuerwache 4, 95445 Bayreuth) statt.

Neben kleinen Vorführungen werden auch verschiedene Generationen an Drehleitern mit ihrer unterschiedlichen Beleuchtungstechnik ausgestellt. Mit Anbruch der Dämmerung wird das Blinklicht der Fahrzeuge das Gelände rund um die Feuerwache in buntes Licht hüllen und damit für ein ganz besonderes Flair sorgen. Selbstverständlich wird mit Bratwürsten und Steaks vom Grill, Pommes und kühlen Getränken auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen.

Einen Tag später, am Sonntag, 25.09.2022, folgt der traditionelle Tag der offenen Tür in der Feuerwache von 10 Uhr bis 17 Uhr. Als Abschluss der Feuerwehr-Aktionswoche kann sich das Publikum dort ein detailliertes Bild der Fahrzeuge und der Ausrüstung der Feuerwehr machen.

Dazu gibt es eine großen Fahrzeugausstellung und diverse Vorführungen. Unter anderem werden weiterhin die am Vorabend illuminierten Drehleitern der Feuerwehr Bayreuth ausgestellt sein, welche sehr anschaulich die Entwicklung der Hubrettungsfahrzeuge über die letzten 50 Jahre demonstrieren. Wie gewohnt finden auch wieder Führungen durch die Feuerwache, inklusive der Atemschutzübungsstrecke, statt. Auch die Bayreuther Feuerzwerge und die Jugendfeuerwehr werden sich mit einem Info-Stand und einer Vorführung präsentieren. Auf unsere jüngeren Besucher warten weiterhin wieder eine große Hüpfburg und diverse Spielmöglichkeiten.

Bei all dem ist mit Weißwürsten zum Frühschoppen, Steaks und Bratwürsten vom Grill, Currywurst mit Pommes, kühlen Getränken sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen für das leibliche Wohl wie immer bestens gesorgt.

Die Freiwillige Feuerwehr Bayreuth freut sich auf euer Kommen.

Programmablauf "Lange Nacht der Feuerwehr"



17 Uhr Beginn/Fahrzeug- und Geräteausstellung

19 Uhr Vorstellung Beleuchtung Drehleiter und Löschfahrzeuge

20 Uhr Trennen von Materialien

21 Uhr Vorstellung Beleuchtung Drehleiter und Löschfahrzeuge

22 Uhr Fettexplosion, (Feuerlöschtrainer und Eigenbau Innere Stadt)

Programmablauf "Tag der offenen Tür"

10 Uhr Beginn/Fahrzeug- und Geräteausstellung

11 Uhr Führung durch die Feuerwache

11 Uhr Führung im Hof: Drehleitern im Wandel der Zeit und ihre Aufgabengebiete. (Personenrettung mit Schleifkorbtrage, Schwerlasttrage, Werfer, Festpunkt mit Auf- und Abseilgerät)

12 Uhr Führung durch die Feuerwache

12 Uhr Vorführung der Bayreuther Feuerzwerge

13 Uhr Führung durch die Feuerwache

13 Uhr Führung im Hof: Vorführung Hubschrauber Außenlastbehälter, Vorstellung Flughelferausrüstung

14 Uhr Führung durch die Feuerwache

14 Uhr Führung im Hof: Vorführung Schwerlastrettung mit Drehleiter

15 Uhr Führung durch die Feuerwache

15 Uhr Führung im Hof: Drehleitern im Wandel der Zeit und ihre Aufgabengebiete. (Personenrettung mit Schleifkorbtrage, Schwerlasttrage, Werfer, Festpunkt mit Auf- und Abseilgerät)

16 Uhr Löschübung Jugendfeuerwehr

Vorschaubild: © Michael Schwarzenberger / pixabay.com (Symbolbild)