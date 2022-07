Bayreuth vor 1 Stunde

Kriminalität

Bayreuth: Einbruch über die Terrassentür

Am Freitagvormittag verschaffte sich ein Einbrecher über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hans-Schaefer-Straße. Die Kriminalpolizei in Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.