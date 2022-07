Am Sonntag, 10. Juli, findet heuer zum zweiten Mal der beliebte Familienerlebnistag „Ein Fest für die Sinne“ wieder outdoor auf dem Außengelände des Umweltschutz-Informationszentrums Lindenhof, Karolinenreuther Straße 58, statt. Wie die Stadt Bayreuth berichtet, gebe es wie immer in der Zeit von 10 bis 17 Uhr viele verschiedene Mitmach-Stationen für Groß und Klein.

Der Veranstalter – das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration der Stadt Bayreuth – freut sich besonders, mit der Veranstaltung jungen Familien nach langer Pause gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz, Avalon, WundersamAnders, dem KOMMunalen Jugendzentrum und dem Familienbündnis Bayreuth ein attraktives Angebot machen zu können.

Abenteuerlustige können sich ihr Stockbrot selbst am Lagerfeuer backen. Interessierte können in die Welt der Kranich-Graffiti eintauchen oder sich mit der Becherlupe auf die Pirsch begeben. Dafür kann sich jeder, der möchte, bereits im Vorfeld die kostenlose App floraincognita.com zur Pflanzenbestimmung herunterladen. Wer sich kreativ betätigen möchte, kann sich am Töpfern versuchen oder Insektenhotels basteln. Diese und weitere Stationen laden bei freiem Eintritt zum Mitmachen ein. Zum Parken von Pkw darf der Parkplatz am TAO-Gebäude der Universität genutzt werden. Auch für das leibliche Wohl zu familienfreundlichen Preisen ist bestens gesorgt.

